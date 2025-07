Ronilso: EUA sugerem que Brasil não se humilhou o bastante contra tarifaço

Os Estados Unidos acusaram o golpe. Porque eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o Zelensky ou o Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões? Não. O Lula aprende e aprendeu com a experiência dos outros casos.

Obviamente não é uma negociação com racionalidade econômica, não se trata de uma negociação comercial. Acho que essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear.

Beto Vasques

Veja o comentário:

