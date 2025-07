Advogado de Zambelli diz que deputada vive 'reclusa' após fuga para Itália

Ela também disse que o comentário de Flávio Bolsonaro a ajudaria na tentativa de obter abrigo político. "Tudo isso que vem acontecendo só vem facilitar o nosso entendimento aqui, porque se não estivesse acontecendo tudo isso, com a sanção, com uma série de coisas, realmente não daria para entender o que está acontecendo comigo."

Deputada gravou mensagem após senador Flávio Bolsonaro pedir à Itália que abra as portas para ela. As declarações do senador foram dadas em entrevista ao portal Metrópoles. "Quero pedir às autoridades italianas, publicamente, que abram as portas do governo para essa perseguida política, porque ela foi para lá por saber que não enfrentaria um processo justo e imparcial —já está pré-condenada", disse Flávio.

Zambelli é considerada foragida pela Justiça brasileira. Em junho, após o anúncio da viagem da deputada para a Itália, o ministro do STF Alexandre de Moraes acatou o pedido da Procuradoria-Geral, e pediu a inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol.

Condenada a dez anos de prisão e mandato cassado

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pela Primeira Turma do STF em maio. Ela também foi condenada à perda do mandado. A Primeira Turma da Corte decidiu por unanimidade que ela cometeu os crimes de falsidade ideológica e invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O relator foi o ministro Alexandre de Moraes.

Condenação aponta que ela atuou em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto. Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), Zambelli planejou o ataque virtual que inseriu no sistema do CNJ decisões judiciais forjadas, como um mandado de prisão contra o próprio Moraes, com o trecho: "Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L", diz o documento falso.