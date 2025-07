Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio e Ratinho Jr por não defenderem anistia

Durante a Expert XP, em São Paulo, ontem, Tarcísio citou as negociações em relação ao tarifaço, mas não mencionou a anistia. "Estamos conversando com as contrapartes americanas, empresas e políticos, para que possam sensibilizar o governo americano e mostrando o tamanho do problema. Infelizmente hoje busca se tirar proveito político de tudo, por isso estamos nessa situação", disse o governador.

Não é a primeira vez que Eduardo critica Tarcísio. O deputado escolheu o governador de São Paulo como alvo e constantemente dispara alguma opinião contra o aliado de seu pai, o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Governador do Paraná também foi alvo do deputado nas redes sociais. Ratinho Júnior estava no mesmo evento que Tarcísio e afirmou que "Bolsonaro não é mais importante que essa relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil".

Em resposta, Eduardo publicou um vídeo com as cartas e menções de Donald Trump a Jair Bolsonaro. "Desculpe-me governador, mas ignorar estes fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de várias brasileiros."