Extrema direita no Senado em 26 nos leva a 'terra arrasada', diz sociólogo

O ex-presidente afirmou em cima de um trio elétrico que ao conseguir 50% da Câmara e do Senado, ele vai "mandar mais que o presidente da República". A fala dele, que é reforçada por aliados, é vista como um alerta para possíveis rupturas nas instituições, conforme mostrou o UOL.

Se além do Senado Federal, a Presidência da República cair na mão da extrema direita o país terá um cenário de terra arrasada. A Presidência da República na mão da extrema direita compromissada com o desmonte do Estado Democrático de direito dará sequência à catástrofe que foram os quatro anos do governo Bolsonaro, somado a ter um Senado com o poder de indicar nomes para agências regulatórias, para o Supremo Tribunal Federal, podendo colocar ministros do Supremo sob ameaça de impeachment, Isso seria um cenário de terra arrasada.

É um trabalho bem mais difícil [eleger senador em 2026], porque em 2022 o Direito Já! construiu uma articulação, uma mobilização em torno do compromisso de que no segundo turno da eleição seja quem fosse o representante do campo democrático, teria o apoio dos demais partidos e das demais lideranças. Essa é uma articulação mais concentrada. Agora na questão do Senado, o desafio passa pela necessidade de construirmos 27 frentes amplas. Uma frente ampla em cada estado, na conjuntura de cada estado.

O campo democrático não pode e não deve tratar essa eleição como se fosse uma eleição habitual, onde ele lança quatro, cinco, três, seis candidaturas ao Senado. É um imperativo histórico de defesa das nossas instituições, da Constituição, que os partidos políticos conversem e identifiquem duas candidaturas também ao Senado, unindo da esquerda à direita nomes que sejam os mais viáveis e que tenham pactuado esse compromisso de vida, compromisso de defesa da democracia.

Fernando Guimarães, sociólogo e coordenador do fórum Direitos Já! Imagem: Arquivo pessoal

Democracia em jogo

A defesa da democracia é um exercício constante, segundo Guimarães. Em meio ao julgamento no STF da trama golpista, o sociólogo afirma que é necessário manter a sociedade civil reunida —diferentemente da direita, que já realizou ao menos três atos este ano, grupos ligados à esquerda perderam força nas ruas. O ato do movimento Direitos Já!, com público convidado, terá uma edição em setembro sob o mote de defesa da "democracia e da soberania". Para ele, movimentações como essa precisam ser permanentes.