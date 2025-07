Em ano de COP, Congresso tem 44 projetos que mexem em políticas ambientais

Entidade cita mais exemplos de leis de impacto na proteção ambiental. "Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente conseguiu impedir o avanço dos projetos que a gente chama de 'pacote da destruição'. Depois, no governo Lula, infelizmente, com esse Congresso, a coisa andou. Teve a aprovação do marco temporal e do 'PL do Veneno', por exemplo", disse a representante do Observatório do Clima Mariana Lyrio.

Há 44 propostas em tramitação que, se aprovadas, podem causar prejuízo ambiental. A organização fez um levantamento de todos os projetos que estão em andamento no Congresso. Entre eles, a PEC das praias, que transfere os terrenos de Marinha (propriedades públicas) aos ocupantes. A proposta teve pedido de vista na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado em dezembro de 2024 e ainda não tem data para retornar à análise.

Mata Atlântica, marco temporal e grilagem. Há ainda o PL 364 de 2019, que flexibiliza as regras para o uso de áreas de Mata Atlântica, a PEC 48 de 2023, que tenta inserir o marco temporal na Constituição para demarcação de terras indígenas —está em tramitação no Senado— e os PLs 510 de 2021 e 2.633 de 2020 que liberam ocupações de terras públicas, inclusive em áreas griladas ou desmatadas ilegalmente.

Projetos relacionados ao desmatamento. Segundo o levantamento, são 18 propostas relacionadas ao afrouxamento das regras contra o desmatamento. Entre elas, o PL 2.374 de 2020 que propõe que as áreas devastadas até maio de 2012 sejam regularizadas mediante a compensação ambiental em dobro do lote desmatado. Esse projeto está avançado e aguarda o envio de emendas no plenário do Senado.

Mais sobre a mata atlântica. Já o PL 2.250 de 2025 altera a Lei da Mata Atlântica para permitir a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração para fins de loteamento. Ele ainda precisa de parecer do relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara.

Outras propostas relacionadas ao licenciamento ambiental. O PL 5.822 de 2019 e o PL 2.623 de 2022 autorizam o garimpo de pequeno porte em florestas nacionais. Ainda abrem brecha para a mineração em áreas de conservação. Eles tramitam em três comissões na Câmara.