Governo diz que está aberto a debate comercial, mas soberania é inegociável

Desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo norte-americano, o governo brasileiro, por orientação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem buscando negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica. Reiteramos que a soberania do Brasil e o estado democrático de direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais, em uma postura que já é clara também para o governo norte-americano. O Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. O governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância de nossos laços.

Chanceler do Brasil vai aos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, desembarcou hoje em Nova York em meio à crise. Vieira participará de uma discussão de alto nível na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a "solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de dois Estados".

Vieira mandou um emissário na semana passada a Washington para sondar condições para a sua presença no país. O emissário sondou ainda a disposição do lado americano para tentar destravar as negociações de tarifas em nível ministerial.