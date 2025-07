Projeto do PT contra supersalários mantém brechas que liberam penduricalhos

Benefícios serão de "caráter indenizatório", podendo ficar de fora do teto constitucional. "As parcelas elencadas neste artigo serão consideradas de caráter indenizatório somente quando pagas com base em previsão específica em lei ou, no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, em cláusula expressa do regulamento da empresa", diz a proposta.

Projeto busca estabelecer limite salarial para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Toda a bancada do PT na casa, composta por 67 deputados, assinou a propositura, protocolada no último dia 15. Com a Câmara em recesso, a proposta não passou por nenhuma comissão ainda.

Teto salarial seria diferente para cada estado, município e esfera de poder. Um servidor federal não poderia receber mais que um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Um servidor estadual que trabalha no Executivo não poderia ganhar mais que o governador, enquanto quem trabalha no Legislativo não poderia receber mais que um deputado estadual ou distrital. Por último, um servidor municipal não poderia receber mais que o prefeito.

Projeto prevê criação de um "Portal Nacional de Remunerações". Para fiscalizar os ganhos no funcionalismo público, a proposta estabelece uma base unificada de dados públicos sobre salários, pensões e proventos de servidores e militares, ativos e inativos. Auditorias anuais seriam feitas pelos tribunais de contas, para "fins de controle do limite remuneratório constitucional".

Projeto 'legaliza' benefícios, dizem especialistas

Artigo pode "institucionalizar" penduricalhos, segundo professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas). "Ao estabelecer uma lista de parcelas que não serão consideradas para o cálculo do teto constitucional —como auxílio-alimentação, ajuda de custo, diárias, auxílio-moradia, auxílio-fardamento, entre outras— o projeto consolida legalmente formas de complementação salarial que hoje são objeto de questionamento", explica Rafael Viegas.