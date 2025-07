Uso de van escolar para transportar militantes acirra eleição do PT em SP

O uso de vans escolares com contrato com a Prefeitura de São Paulo para transportar militantes do PT até locais de votação acirrou a disputa pelo comando do diretório municipal do PT. O segundo turno das eleições ocorreu hoje na cidade.

O que aconteceu

Diretório de Guaianases do PT recebeu denúncias de que a chapa do ex-deputado federal Francisco Chagas usou vans escolares para transportar militantes. Segundo integrantes do partido, as denúncias foram encaminhadas ao Diretório Nacional da sigla no dia 6 de julho, data do primeiro turno das eleições. O UOL procurou o diretório municipal do PT, que não retornou até a publicação da matéria.

Disputa pelo diretório municipal do PT ocorre entre o vereador Hélio Rodrigues e o ex-deputado federal Francisco Chagas. No dia 6 de julho, no primeiro turno, eles fizeram respectivamente 48% e 46% dos votos.