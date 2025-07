Brasil deixar Mapa da Fome é reflexo de programas sociais, diz ministro

E, quanto mais a economia cresce, a gente prepara as pessoas que são do Bolsa Família e do Cadastro Único, inclusive com o setor privado, E olha só o resultado: já são, desde 2003, 17 milhões e meio de pessoas no Bolsa Família do Cadastro Único que celebraram o contrato de admissão ao trabalho.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social

Há 20 anos, a fome era a realidade para 5,7% dos brasileiros, cerca de 10 milhões de pessoas, mas caiu a partir da implementação do programa Fome Zero, e em 2014, o Brasil saiu do mapa da FAO.

No entanto, a pandemia da covid-19 e o desmonte de alguns programas sociais fizeram o Brasil voltar ao mapa em 2021. Naquele ano, 4,1% dos brasileiros passavam fome. Quatro anos depois, a lista é apresentada sem a presença do país.

O ministro do Desenvolvimento trouxe números mostrando os resultados destes programas sociais para a população, que consegue novos empregos.

No ano de 2024, o Brasil teve 1,7 milhão de novos empregos. Destes, 98,8% das vagas, o povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único.