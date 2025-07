Carla: Exército aprova ordem de Moraes para réus militares não usarem farda

Segundo o Exército me disse hoje, não houve uma orientação deles para usarem ou não fardas. Não houve uma determinação vinda dos militares para essa decisão que foi tomada por Moraes. Nos bastidores, evidentemente, os generais com os quais falei hoje disseram ser ótimo que se retirem as fardas desses militares que estão no banco dos réus para que possam se julgar as pessoas e deixar de lado a instituição. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla ressaltou que o Exército vê a decisão de Moraes como um elemento importante para a recuperação de sua imagem, desgastada durante a gestão de Bolsonaro e com o envolvimento de alguns de seus membros na trama golpista.

Eles têm feito pesquisas sobre a imagem do Exército, que era bastante alta junto à sociedade brasileira e vem caindo ao longo do governo Bolsonaro e com toda essa investigação. Eles falam que estão em viés de recuperação.

Hoje, esta é a avaliação interna do Exército justamente porque estão conseguindo avançar nesse julgamento sem ter essa imagem. Durante seu depoimento, Mauro Cid [tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro] foi algumas vezes de farda e houve esse incômodo, mas naquele momento não podia tirar a farda dele.

Eles não pediram, mas gostaram bastante dessa determinação de Moraes. Carla Araújo, colunista do UOL

Josias: Veto ao uso de fardas por réus militares deveria vir do Exército

Alexandre de Moraes acertou ao determinar a proibição do uso de fardas por réus militares durante interrogatório sobre a trama golpista, mas o veto deveria partir do Exército, analisou o colunista Josias de Souza.