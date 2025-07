General diz que se reuniu com Bolsonaro para 'acalmá-lo' e nega golpe

O general Estevam Cals Theóphilo negou nesta manhã ter tratado de decreto golpista com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma reunião. Em interrogatório ao STF (Supremo Tribunal Federal), ele ainda afirmou que nunca foi apresentado a nenhuma minuta golpista e que foi ao encontro apenas para "acalmar" o então presidente.

O que aconteceu

O general da reserva falou publicamente pela primeira vez sobre a denúncia. Ele foi interrogado como um dos réus do núcleo 3 da trama golpista, acusado de adotar as medidas táticas para implementar um plano golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder, após a derrota dele para Lula em 2022.

Militar leu seu depoimento no começo do interrogatório. Ele apresentou sua versão lendo um material escrito no qual negou todas as acusações feitas a ele e afirmou nunca ter tratado de nenhuma minuta golpista. Militar ainda reafirmou que o encontrou com Bolsonaro em 9 de dezembro de 2022 foi somente para ouvir o então presidente.