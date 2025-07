Policial que queria 'matar meio mundo' diz que era 'muito fã' de Moraes

Soares depôs ao STF sobre a denúncia contra ele. Ele é acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de compartilhar informações sensíveis da equipe de segurança de Lula em 2022 com militares golpistas que integravam o governo Bolsonaro.

Ele está preso desde novembro do ano passado. Soares foi designado para atuar na equipe que cuidava da segurança de Lula após ele vencer a eleição, em 2022.

Réus do núcleo 3 da trama golpista são interrogados hoje. O agente da PF é acusado de integrar o núcleo responsável por adotar as medidas táticas para implementar o plano golpista para manter Bolsonaro no poder. O núcleo é formado ainda por nove militares. A audiência é realizada por videoconferência.

A PF recuperou mensagens dele falando que o "plano era matar todo mundo". Material reforça a tese da investigação da PF de que o grupo estava disposto a ir às últimas consequências para impedir a posse de Lula.

Ele diz nas mensagens que fazia parte de uma equipe pronta para defender o ex-presidente com armas. Afirmou ainda que aguardava apenas um "ok" para agir. Ele se queixa, porém, de que Bolsonaro "deu para trás" porque foi traído dentro do Exército.