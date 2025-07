Editorial do Wall Street Journal defende liberdade de Filipe Martins

O editorial foi publicado no mesmo dia em que uma coluna de opinião do jornal aponta o caso dos registros falsos. O artigo diz que o registro de entrada de Martins apareceu no sistema alfandegário de Orlando em março de 2024, apagado em julho do mesmo ano, e retornou novamente ao sistema no último mês. A suposta viagem do ex-assessor de Bolsonaro foi usada como justificativa pelo STF para decretar sua prisão, indicando risco de fuga.

Martins nega ter viajado aos EUA. Sua defesa alega que a viagem influenciou a decisão de Moraes pela prisão de Martins. Ele ficou detido por seis meses por risco de fuga, depois de supostamente ter viajado aos Estados Unidos.

Defesa entrou com processo nos EUA. São duas ações nos país para tentar esclarecer a existência de registros que mostrariam a entrada dele no país. Segundo seus advogados, ele não saiu do Brasil naquela ocasião.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, precisa explicar o "mistério" dos registros da viagem de Martins, diz o texto. "[Kristi Noem] prometeu em janeiro fazer uma limpeza na Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Seis meses depois, ela ainda não explicou o mistério dos registros falsos de viagem no CBP."

Donald Trump precisa mandar investigar o caso, segundo o jornal. "O problema é maior do que o Sr. Martins, já que a falsificação de dados de viagem prejudica a segurança nacional dos EUA [...] Trump poderia começar melhor em casa, com uma investigação transparente sobre como registros falsos relativos a Martins foram colocados em um site do CBP, depois desapareceram e reapareceram. Isso teria o benefício adicional de inocentar Martins da acusação de fugir ilegalmente de seu país.

Proibido de dar entrevistas, Martins falou pela primeira vez na última semana sobre as acusações contra ele. Ele negou as acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República), de que ele teria apresentado a minuta golpista a Bolsonaro e de que teria participado de reunião do ex-presidente com os comandantes das Forças.