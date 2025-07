Josias: Veto ao uso de fardas por réus militares deveria vir do Exército

Carla: Exército aprova ordem de Moraes para réus militares não usarem farda

O Exército fez uma avaliação positiva da decisão do ministro Alexandre de Moraes ao proibir que réus militares usassem farda durante interrogatório da trama golpista, revelou a colunista Carla Araújo.

Tomás Paiva, comandante do Exército, tem uma relação cordial e institucional com Moraes. Essa fala do [José] Múcio [ministro da Defesa] de que é preciso 'separar o CPF das pessoas que estão sendo julgadas da instituição' é uma frase que vem sendo repetida. Por isso, eles [o Exército] dizem não ver a hora desse julgamento acabar.

Segundo o Exército me disse hoje, não houve uma orientação deles para usarem ou não fardas. Não houve uma determinação vinda dos militares para essa decisão que foi tomada por Moraes. Nos bastidores, evidentemente, os generais com os quais falei hoje disseram ser ótimo que se retirem as fardas desses militares que estão no banco dos réus para que possam se julgar as pessoas e deixar de lado a instituição. Carla Araújo, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: