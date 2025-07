Justificativa da defesa por plano de golpe foge à lógica, diz especialista

Qualquer tipo de justificativa da defesa dos acusados do plano de golpe irá fugir da lógica, falou Alex Ochsendorf, especialista em direito penal militar, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Todas as justificativas vão fugir da lógica. E o direito, em essencial, trabalha com lógica, trabalha com a análise do conjunto probatório, com a análise do arcabouço jurídico.