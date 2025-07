'Kid preto' diz que estava em seu aniversário no dia de ação contra Moraes

Ele se negou a responder às perguntas da PGR (Procuradoria-Geral da República). Os procuradores são os autores da denúncia contra ele. "A sensação que dá é que as coisas não são lidas. Não existe a presunção da inocência. Peço que a PGR perceba a injustiça que está sendo cometida no meu caso", afirmou ele, que ressaltou estar preso em Brasília, fora de sua cidade de residência, que é em Goiânia.

Militar questionou os dados da PF sobre localização de seu aparelho na véspera do plano Copa 2022. Ele leu o relatório da PF sobre o monitoramento de seu celular e apontou incongruências, como o fato de ter ido jantar com a família no dia 14 de dezembro e a PF apontar que ele teria passado a noite na unidade do Exército onde trabalhava. Relatório ainda aponta que ele teria passado a semana sem dormir em casa, o que o militar negou ter acontecido.

Tenente-coronel ainda afirmou que há registros de que ele trabalhou na unidade do Exército onde servia, em Goiânia, no dia 15 de dezembro. Ele afirmou que a própria Força apresentou as informações sobre seu acesso à unidade no dia. Ele contou ainda que, após o fim do expediente, ele voltou para casa e comemorou seu aniversário com sua família. O militar mencionou ainda comprovantes de pagamento de delivery de comida no dia, com aplicativo que exige reconhecimento facial.

Sinceramente, aqui parece que eles (PF) querem colocar uma... uma movimentação de ERBs (sigla para estação-rádio base, que liga os celulares às antenas de telefonia) totalmente aleatória, para dizer o seguinte, esse cara estava fazendo alguma coisa. Por que qual pessoa normal, um militar, que está na sua sede, na sua cidade, passa uma semana inteira sem ir em casa, sem ir na sua residência, sem voltar para casa, e fica perambulando pela cidade, conectando ERBs Copesp (Comando de Operações Especiais), ERBs aleatórias ali, sem que estivesse viajando em alguma missão? Isso não existe. Se o FE [militar das forças especiais] está viajando, ele está viajando, ele está em missão. Se ele não está em missão, ele está em casa, aproveitando a família dele.

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército, sobre relatório da PF sobre a localização de seu celular