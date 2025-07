Alckmin: Plano de contingência a tarifas será completo, mas meta é resolver

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que o plano de contingência para reduzir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos ficará "bem completo", mas que a ideia do governo é resolver antes da entrada em vigor, na sexta.

O que aconteceu

"Todo empenho é para buscar resolver o problema", afirmou o vice-presidente, também ministro da Indústria e do Comércio, em entrevista à imprensa no Planalto. "Estamos dialogando pelos canais institucionais." As tarifas de 50% para o Brasil começam a valer na sexta (1º), segundo o presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi ontem para Nova York em busca de melhorar a negociação. Ele participa de uma discussão de alto nível na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a "solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de dois Estados" e pretende ir a Washington, capital do país — mas só se for para ser atendido.