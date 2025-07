Lula diz que vai criar comissão sobre minerais críticos: 'Aquilo é nosso'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que vai criar uma comissão para mapear os chamados "minerais críticos" no Brasil e que as empresas que queiram explorá-los terão de pedir autorização ao governo.

O que aconteceu

A fala se dá em meio a um suposto interesse dos Estados Unidos nos minérios, como uma alternativa aos da China, que domina as reservas. Esses minerais são considerados críticos porque são de difícil extração. É o caso de nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras, que são 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais.

Segundo Lula, a comissão deve fazer "um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo". Embora seja dono da segunda maior reserva do mundo das chamadas terras raras, o Brasil adia há 11 anos a aprovação de uma lei específica para o "ouro do século 21".