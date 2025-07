Moraes dá 10 minutos para réu depor sem farda; defesa fala em 'coação'

Sua defesa chegou a recorrer ao ministro para que ele excepcionalmente depusesse fardado. Por ser militar da ativa e estar detido em uma unidade militar, ele solicitou que fosse ouvido de uniforme. Moraes negou o pedido no começo da noite, apontou que o militar está preso e que não fica o tempo todo na prisão de farde e que, se ele não comparecesse em dez minutos sem uniforme, a audiência dele seria encerrada. A decisão foi lida pelo juiz auxiliar Rafael Henrique, que conduz os interrogatórios de hoje.

O tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, que é réu na ação do golpe no STF Imagem: Reprodução

Defesa criticou a medida, mas a cumpriu. O advogado chamou a decisão de "coação". Seu cliente se autodenominou de "criminoso de guerra".

Militar é réu sob a acusação de integrar o núcleo 3 da trama golpista. Ele é suspeito de participar do plano Copa 2022 para assassinar ou capturar Moraes em seu endereço residencial em Brasília. A investigação identificou, por meio de trocas de mensagens de um grupo que usava codinomes e celulares em nomes de laranjas, que eles se aproximaram do endereço de Moraes, mas a operação acabou abortada devido à falta de apoio do comando do Exército, segundo a denúncia da PGR.