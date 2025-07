Prefeitura de BH propõe diminuir impostos de bets, e oposição reage

Se novas casas de apostas se instalarem em BH, a arrecadação poderia chegar a R$ 140 milhões no mandato de Damião, segundo a prefeitura. A estimativa do executivo municipal é de que R$ 2,8 milhões seriam arrecadados já em 2025 com a chegada de novas casas de apostas em Belo Horizonte.

Calculo de arrecadação do prefeito não foi explicado. Embora o prefeito alegue que a redução pode atrair bets para o município e a prefeitura tenha sido questionada, Álvaro Damião não explicou como a estimativa de arrecadação foi calculada, nem informou quais casas de apostas estão interessadas em migrar para Belo Horizonte.

Prefeito alega que BH está "perdendo oportunidades". Álvaro Damião alega que outras prefeituras já aplicam alíquotas reduzidas para atrair as bets e cita São Paulo, Barueri e Porto Alegre. A proposta menciona o crescimento do setor após o avanço da regulamentação federal como uma oportunidade estratégica para o município.

O UOL questionou a prefeitura sobre contrapontos financeiros e morais apontados pelos vereadores e especialista. Se houver resposta, esse texto será atualizado.