STF faz sessão extraordinária presencial na sexta; veja itens da pauta

A outra pauta faz referência a uma lei de Santa Catarina sobre as licenças-maternidade, paternidade e adotante no âmbito do serviço público e militar estadual. As discussões giram em torno da diferenciação na concessão da licença-adotante em razão da idade da criança adotada, à equiparação dos prazos da licença-paternidade com o padrão federal e à possibilidade de compartilhamento do período da licença entre os cônjuges.

Foram mantidos os interrogatórios dos réus dos três núcleos que respondem por tentativa de golpe de Estado durante o recesso do STF. Hoje, por videoconferência, estão sendo interrogados os réus do Núcleo 3.

