STF interroga 10 réus do núcleo militar que tentou barrar posse de Lula

O STF (Supremo Tribunal Federal) interroga hoje os dez réus do núcleo 3 da trama golpista. Entre os denunciados, estão "kids pretos", das forças especiais militares, e um policial federal, suspeitos de organizar as ações táticas para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

A Primeira Turma do STF ouve o chamado núcleo 3. O grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República). O ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo.

Grupo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes desse grupo são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Entre os denunciados estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Alexandre de Moraes e até a ir próximo de sua residência, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.