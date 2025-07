Trump quer quebrar espinha do Brasil com tarifaço, diz ex-chanceler

A situação agora é diferente. Há um componente político que afeta bastante o Brasil e a União Europeia. Trump nunca escondeu seu desprezo pela UE e o desejo de enfraquecê-la politicamente. Ele tem esse mesmo desejo em relação ao Brasil, e não só no caso do Bolsonaro, que foi colocado em primeiro plano.

Ele quer enfraquecer uma política independente naquilo que considera como seu quintal, dada a relevância econômica do Brasil e com forte presença internacional. Não podemos aceitar isso. Há um componente político que vai além do apreço dele, real ou fictício, ao Bolsonaro. Trump quer quebrar a espinha do Brasil, essa que é a verdade. Aloysio Nunes, ex-chanceler

Nunes comparou a ação de Trump à de um mafioso e lamentou que esta prática se mostre bem-sucedida para o presidente dos EUA.

Trump age como o mafioso que quer comprar uma loja de alguém que não está querendo ceder ao preço que ele oferece. Ele joga uma bomba e depois diz 'vamos negociar' para tentar obter um preço menor. É o que aconteceu agora com a Europa.

O fato é que ele tem conseguido ganhar essa guerra comercial com esse método da chantagem. Um a um, os países que são alvo dele estão chegando para fazer um acordo em que tentam preservar os dedos, quando os anéis já foram embora. Aloysio Nunes, ex-chanceler

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.