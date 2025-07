Foragida, deputada Carla Zambelli é presa em Roma, na Itália

Carla #Zambelli e' in una casa a Roma. Ho comunicato alla polizia l'indirizzo ed in questo momento la polizia ha identificato Zambelli.

Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polizia esta identificando Zambelli. pic.twitter.com/UWDg3j7Hen -- Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) July 29, 2025

Segundo a versão da assessoria de Zambelli, no entanto, ela teria se entregado. Contudo, segundo fontes da Polícia Federal, a deputada foi presa em seu apartamento, em Roma.

Deputada pode ser extraditada e trazida ao Brasil, onde começará a cumprir a pena em regime fechado. A prisão não será mais preventiva, mas já a definitiva: quando ela deixou o país, no final de maio, o relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, considerou que ela tentava fugir da lei e decretou sua prisão preventiva.

Segundo a Embaixada do Brasil na Itália, a Justiça do país europeu tem 48 horas para decidir qual destino dar para Zambelli. Ela ficará presa até que as cortes na Itália decidam se iniciam o processo de extradição, se o recusam ou se tomar alguma nova medida cautelar. O UOL apurou que, por enquanto, ela está detida numa delegacia e apenas seria transferida para uma penitenciária quando a Justiça definir seu destino.

Prisão da deputada pegou a cúpula do PL de surpresa. Lideranças do partido de Zambelli foram informadas pela reportagem do UOL sobre a detenção.

O UOL está em contato com o advogado de Carla Zambelli, representado pelo advogado Fábio Pagnozzi. O espaço segue aberto para manifestação.