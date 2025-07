'Grande dia', diz jornalista perseguido por Zambelli após prisão na Itália

Perseguição aconteceu na Alameda Lorena, nos Jardins. No vídeo que viralizou nas redes sociais, Carla entra em um bar apontando uma pistola para frequentadores e ordenando que eles deitem no chão. Num segundo momento, ela corre atrás de Araújo, que é alvo de chutes dados por apoiadores da deputada.

Parlamentar foi presa hoje em Roma. No último dia 5 de junho, o Superior Tribunal Federal a condenou a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda de um hacker. No fim de maio, Carla deixou o país pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália.

Deputada estava em um apartamento no momento da prisão. Segundo a versão da assessoria de Zambelli, no entanto, ela teria se entregado.