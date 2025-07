Lula veta 'jabuti' que reduziria pena mínima para lavagem de dinheiro

O presidente Lula vetou hoje o trecho de um projeto de lei que reduziria a pena mínima e aumentaria a máxima para crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

O que aconteceu

Texto aprovado pelo Congresso diminuiria pena mínima para 2 anos de prisão e elevaria a máxima para 12 anos. Atualmente, a legislação sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores prevê penas que vão de 3 a 10 anos de reclusão.

Trecho vetado é um "jabuti", ou seja, não tem relação com o tema central do projeto de lei. O item foi incluído pela Câmara dos Deputados em uma proposta que aumenta as penas para quem furta cabos de energia de telefonia. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje.