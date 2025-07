Maierovitch: Zambelli será extraditada e vai cumprir pena em regime fechado

A deputada federal Carla Zambelli será extraditada ao Brasil e vai cumprir pena em regime fechado após ser presa em Roma, na Itália, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Carla vai ser extraditada conforme pacífica tranquila jurisprudência existente na Itália, que é a seguinte: quando o extraditando tem dupla cidadania, e é o caso dela, ela tem a cidadania italiana, se verifica qual é a cidadania prevalente.