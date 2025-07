Defesa de Cid pede pena máxima de 2 anos e critica PGR: 'Deslealdade'

A adoção de uma "narrativa seletiva" e a omissão de "fatos graves" prejudica apenas o próprio Cid, critica a PGR. "Sem nada afetar o acervo probatório desta ação pena."

Com isso, os benefícios da delação premiada devem ser concedidos com base na efetiva contribuição do tenente-coronel. "A Procuradoria-Geral da República, enfim, sugere que os benefícios decorrentes do acordo de colaboração premiada sejam concedidos com estrita observância ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta não apenas a efetiva contribuição do colaborador para o esclarecimento dos fatos, mas também o grau de lealdade demonstrado ao longo do procedimento."