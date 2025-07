Moraes pede explicações à Justiça do Paraná após denúncia de Filipe Martins

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos à Justiça do Paraná após o réu Filipe Martins denunciar supostos problemas durante passagem pela prisão.

O que aconteceu

Em depoimento na quinta, em depoimento ao STF, Martins afirmou que ficou isolado durante o período em que esteve preso. Além disso, o réu disse que sua cela não tinha iluminação.

Ontem, Moraes solicitou esclarecimentos sobre a situação à Justiça do Paraná. No ofício, o ministro pediu que a Procuradoria-Geral de Justiça do estado e o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Paraná expliquem as supostas irregularidades e informem sobre procedimentos instaurados para investigá-las num prazo de cinco dias.