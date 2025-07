Moraes reduz 66 dias da pena de mecânico que quebrou relógio no 8/1

Juiz foi ouvido pela PF (Polícia Federal) por suposta prática do crime de desobediência. Segundo a decisão de Migliorini, que concedeu progressão para o regime semiaberto, o réu havia cumprido a fração necessária para receber o benefício, não teria cometido nenhuma falta grave e apresentava "boa conduta carcerária".

Houve "equívoco" no sistema da vara de execuções penais, segundo o juiz. Por isso, segundo ele, teria classificado o processo como de origem da própria vara, e não do STF. Migliorini afirmou que o processo ganhou um número do tribunal e começou a seguir o fluxo normal de tramitação, sem que houvesse qualquer ressalva ou observação quanto à competência da Suprema Corte.