Motociata com presença de Bolsonaro em Brasília tem faixa em apoio a Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de motociata na tarde de hoje em Brasília. No local da concentração manifestantes seguravam cartazes de apoio a Donald Trump.

O que aconteceu

Mesmo com cautelares, Bolsonaro resolveu participar de ato. Evento contou com apoio do PL, partido do ex-presidente, que atualmente está de tornozeleira eletrônica e sem poder usar as redes sociais por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro participou da motociata de carro. Ele enfrenta restrições por causa da última cirurgia, realizada em abril, e seria um risco uma eventual queda.