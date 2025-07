Motta diz que Câmara já tomou providências para Zambelli perder mandato

O STF decretou no dia 5 de junho a prisão da deputada, e desde então, ela estava foragida da Justiça brasileira e na lista de procurados da Interpol. Segundo o UOL apurou, ela estava em um apartamento em Roma junto com seu pai. O marido, que viajou com ela para a Itália, já havia retornado ao Brasil.

Deputado italiano avisou polícia de Roma sobre o paradeiro de Zambelli. Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, publicou no X que a deputada estava em um apartamento na capital da Itália e que havia passado essa informação à polícia. "Eu informei a policia nacional italiana sobre o endereço e depois eu informei a chefia da policia italiana. Eu fiz uma interpelação, porque quando escutei a Carla Zambelli dizendo que tem cidadania italiana e que estava intocável, eu disse 'não é possível que uma pessoa pode falar assim'", disse ele, em entrevista à GloboNews.

Deputada pode ser extraditada e trazida ao Brasil, onde começará a cumprir a pena em regime fechado. A prisão não será mais preventiva, mas já a definitiva: quando ela deixou o país, no final de maio, o relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, considerou que ela tentava fugir da lei e decretou sua prisão preventiva.

Segundo a Embaixada do Brasil na Itália, a Justiça do país europeu tem 48 horas para decidir qual destino dar para Zambelli. Ela ficará presa até que as cortes na Itália decidam se iniciam o processo de extradição, se o recusam ou se tomam alguma nova medida cautelar. O UOL apurou que, por enquanto, ela está detida numa delegacia e apenas seria transferida para uma penitenciária quando a Justiça definir seu destino.

Prisão da deputada pegou a cúpula do PL de surpresa. Lideranças do partido de Zambelli foram informadas pela reportagem do UOL sobre a detenção.