O que se sabe sobre a tentativa de aproximação do governo Lula com Trump

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos e se colocou à disposição para dialogar. O chanceler brasileiro foi a Nova York participar de um evento da ONU (Organização das Nações Unidas). Ele enviou um emissário na semana passada para sondar as condições de contato com a Casa Branca, mas até o momento não houve sinalização positiva, nem negativa, apurou a colunista do UOL Mariana Sanches.

Comissão de senadores também está nos EUA para tentar destravar as negociações. Um grupo composto por oito parlamentares — incluindo os senadores Tereza Cristina (PL-MS) e Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL) — está desde sábado em Washington, onde se reuniu com a embaixadora brasileira nos Estados Unidos e representantes de grandes empresas.

Parlamentares omitem agenda para evitar intervenção de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Filho do ex-presidente, o deputado está nos EUA desde o início do ano articulando por sanções a autoridades brasileiras e disse ontem que trabalha para que a missão dos senadores fracasse.

Missão brasileira de senadores tem reunião preparatória para tratar tarifas nos EUA. Da esquerda para a direita: Teresa Cristina (PP-MS), Fernando Farias (MDB-AL), astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Nelsinho Trad (PSD-MS) e Espiridião Amin (PP-SC) Imagem: Divulgação/Flickr/nelsontradfilho

E o Lula?

Há pedidos para que o presidente brasileiro ligue diretamente para Trump, mas o governo entende que é necessário preparar o terreno. O ministro Fernando Haddad defendeu hoje que os ministros conduzam a negociação e preparem o ambiente para uma conversa respeitosa. "Preparar isso é respeito ao povo brasileiro e à soberania do povo", disse ele.