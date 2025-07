PF faz operação para apurar desvio de R$ 15 milhões em emendas

Há duas semanas, o ministro do STF Flávio Dino pediu esclarecimentos à Câmara e ao Senado sobre repasses a essa associação. O ministro citou uma reportagem do portal Metrópoles, que apontou que a Moriá, que recebeu R$ 53 milhões em emendas em dois anos, é chefiada por um ex-cabo do Exército, um motorista e uma esteticista. A sala comercial apontada como sede da instituição estava vazia e não tinha qualquer identificação.

A investigação apura especificamente quatro convênios firmados com a Moriá, no valor de R$ 15,2 milhões, para organizar jogos estudantis digitais no DF e no Espírito Santo. Há indícios de que a associação tenha usado os recursos para contratar empresas de fachada.

O UOL tentou contato com a Moriá por telefone e e-mail. Caso haja resposta, o texto será atualizado.