Quem é o deputado italiano que diz ter entregue local de Zambelli à polícia

Parlamentar acionou o governo após ver entrevistas de Zambelli em que dizia ser "intocável" por ter cidadania italiana. "Como explicar que com toda competência das forças policiais italianas, ninguém consegue localizar essa pessoa?", questionou Bonelli, na semana passada, em fala no parlamento da Itália. "Isso nos leva a, inevitavelmente, achar que ela conta com proteção política", disse.

Nas redes sociais, deputado faz críticas aos ataques de Israel na Faixa de Gaza e governos da extrema direita. Em junho, ele publicou uma foto da parada LGBTQIA+ de Budapeste. "É uma luta pela liberdade e contra o autoritarismo. Estamos ao lado daqueles que lutam por igualdade, contra toda discriminação", escreveu. Também há posts contra Donald Trump.

Em 2022, Bonelli publicou foto ao lado da agora ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A imagem, publicada dias após o primeiro turno das eleições, conta com uma legenda em "apoio a Lula". O deputado já foi vereador de Roma e, atualmente, na Câmara dos Deputados italiana, Bonelli é secretário da comissão do Meio Ambiente.

É uma vergonha. Ninguém é intocável. Se Zambelli chegar à Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano. O governo italiano precisa rapidamente dar uma resposta se pretende aplicar o acordo de extradição.

Angelo Bonelli, deputado italiano em entrevista ao UOL News em junho

Zambelli presa

A prisão de Zambelli ocorreu dois meses após o STF decretar sua prisão. Segundo a defesa da deputada, ela se entregou à polícia —fontes da PF dizem que ela foi presa em seu apartamento, em Roma.