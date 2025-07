Família Maluf e empresas devolverão R$ 210 milhões para Prefeitura de SP

Herdeiros do ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf, uma empresa "offshore" do Uruguai e um banco que comprou ações da empresa Eucatex devolverão R$ 210 milhões à Prefeitura de São Paulo, após Ministério Público do estado e Procuradoria Geral do município fecharem um acordo hoje.

O que aconteceu

Acordo de não persecução civil foi firmado por advogados da prefeitura e pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. A devolução está relacionada a um caso de desvio de verbas do município ocorrido entre 1993 e 1998, período em que Maluf foi prefeito.

Desvio está ligado à construção do túnel Ayrton Senna e da avenida Água Espraiada (hoje, avenida jornalista Roberto Marinho). De acordo com o Ministério Público, à época, mais de 300 milhões de dólares foram desviados das obras por Maluf e empresas.