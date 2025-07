Zambelli pode pedir asilo político para evitar extradição, diz jurista

Carla vai ser extraditada conforme pacífica tranquila jurisprudência existente na Itália, que é a seguinte: quando o extraditando tem dupla cidadania, e é o caso dela, ela tem a cidadania italiana, se verifica qual é a cidadania prevalente.

E no caso dela, como já aconteceu no antigo caso do Pizzolato, aquele envolvido com o mensalão que foi extraditado e tinha dupla cidadania. Pois bem, a jurisprudência diz, e é tranquila, como eu ressaltei, que a cidadania prevalente é que comanda.

Ora, a Zambelli não mora na Itália, não trabalha na Itália, nunca estudou na Itália, nunca teve residência na Itália. Ora, a cidadania prevalente é evidente a brasileira, portanto ela será extraditada, não vai ter choro e nem vela.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Veja o comentário:

