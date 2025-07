Zambelli prefere ter novo julgamento na Itália a pedir asilo, diz advogado

Ela acha que na Itália ela vai ter condição de ter um julgamento parcial, porque aqui a gente teve uma única corte que decidiu com supressão de instância, obviamente. Você não teve aqui um tribunal, você não teve um juiz e você já teve um ministro relator que na verdade ordenou prisão, ordenou condenação, então a Carla busca passar pelas instâncias que todo mundo merece passar isso é a democracia e justiça.

Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli

A defesa afirmou que espera a soltura de Zambelli em 48 horas.

A gente espera a soltura dela em 48 horas porque é um trâmite legal até passar por um juiz de garantias. O juiz de garantias a partir do momento que ele olhar que é um pedido administrativo, que é um pedido de prisão pela Interpol, ele vai qualificar a pessoa, vai saber se ela tem residência lá, se ela tem condição de viver ali, se ela não vai fugir.

Então pode ser imposta várias medidas, ter que para delegacia assinar todo dia, dormir na delegacia ou ficar na casa dela com uma tornozeleira eletrônica, não sei, então depende ainda do que o juiz vai decidir e eles têm 48 horas para isso.

Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli

