Após tarifaço, Lula diz que vai 'defender soberania do povo brasileiro'

O presidente Lula (PT) manteve o discurso de defesa da soberania depois que os Estados Unidos anunciaram a implementação das tarifas a produtos brasileiros em 50%, com uma longa lista de exceções.

O que aconteceu

O presidente chamou ministros para um encontro nesta tarde. "Vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro, em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos", afirmou. A reunião vai discutir os impactos da sobretaxa e dos produtos nacionais incluídos na lista de exceção da sobretaxa de 50%.

O anúncio do governo americano mexeu no planejamento de autoridades de Brasília. À frente das negociações, o vice Geraldo Alckmin (PSB) desmarcou uma reunião com representantes do setor de carnes e foi para o Planalto.