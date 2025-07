Após tarifaço, Tarcísio evita entrevista na capital e foca no interior

Medida é resultado de articulações do filho do ex-presidente. Nos EUA desde março, Eduardo Bolsonaro já admitiu que se movimentou politicamente para que o Brasil fosse alvo de sanções. Assim, ao criticar o tarifaço, Tarcísio se opõe a uma medida que é fruto de seus próprios aliados.

"A solução vai vir da compreensão"

Falas conciliatórias de entrevistas se repetem nos discursos. Desde o anúncio do tarifaço, Tarcísio fez 10 falas públicas. Em oito delas, o tema não foi abordado. Durante uma exposição de citricultores em Bebedouro no dia 21 e um painel para empresários na capital no último sábado (26), o assunto foi tratado.

"Aplicação de tarifas cria um mercado viciado", disse Tarcísio a agricultores no interior. No evento, ele afirmou que as taxas tornam as "empresas dependentes do Estado" e disse que a solução do impasse "vai vir da compreensão". "Não é possível que a gente não consiga conversar", declarou à época.

Para empresários, governador falou que estado mantém contato de forma "profissional" e "silenciosa" com americanos para "sensibilizar para o tamanho do problema". "Se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil", afirmou Tarcísio — irritando Eduardo.