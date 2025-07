'Como vocês me acharam?', disse Zambelli em entrevista antes de prisão

Zambelli diz que preferiu a Itália aos EUA porque "tem muitos problemas de saúde" e no país norte-americano seus tratamentos "seriam caros". "Ninguém me garantiu impunidade aqui na Itália. Pelo contrário. No Brasil, a comunidade italiana é muito forte, tem muito poder no Brasil. E poderia ter feito com que eu fosse candidata na Itália nos partidos de direita. Pela Liga ou Irmãos da Itália [Fratelli d'Italia]. Me pediram, mas eu não quis. Sou uma pessoa séria. Meu marido está nas forças especiais da polícia. Jamais faria algo imprudente", disse ao jornal.

Deputada diz que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) falou com Mattteo Salvini sobre a situação dela. Salvini é um dos líderes da extrema-direita italiana e aliado da primeira-ministra, Giorgia Meloni. "Não sei se Salvini prometeu algo a ele. Espero que sim, porque sou inocente", repetiu.

A deputada foragida diz que esperava mais apoio da extrema direita italiana. "Esperava algo mais. De Salvini, mas também de Giorgia Meloni, que é amiga de Trump. E Trump sabe o que está acontecendo no Brasil. Não é uma situação que diz respeito apenas a mim. Eu sou a primeira condenada, mas acontecerá com muitos outros."

Ela também disse ao jornal ter vontade de voltar ao Brasil. "Gostaria de voltar ao Brasil, mas nesta situação não posso. Acabaria imediatamente na prisão e não sei como sobreviveria. Tenho muitos problemas de saúde, sofro de síncopes, corro o risco de cair a qualquer momento. Não posso ficar sozinha", falou.

Zambelli pediu para ser fotografada de boné, segundo jornal italiano. "Se for me fotografar, me deixe colocar um chapéu. Estou fechada há dois meses, tenho alguns cabelos brancos. Não quero que meus apoiadores me vejam assim", disse.