Cogitada ao Senado pelo DF, Michelle muda título eleitoral para Brasília

Terminada a eleição, o PL deu espaço para Michelle aparecer. Ela foi escolhida para liderar o PL Mulher e percorreu o Brasil comandando eventos voltados a eleitoras e possíveis candidatas pelo partido.

O carro de som também se tornou cotidiano para ex-primeira-dama. Michelle abriu várias manifestações de Bolsonaro, recebendo a visibilidade de ser a primeira a falar.

Michelle estava com Bolsonaro no carro de som durante a motociata de ontem. Ela também viajou o país na eleição municipal e discursava em eventos de campanha de candidatos a prefeitos do PL.

O tom de seus discursos mudou ao longo do tempo. No começo, tinham caráter bastante evangélico. Com a eleição do ano que vem se aproximando, ela passou a empregar frases e termos que sejam bem recebidos por pessoas de outros setores da sociedade.