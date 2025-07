Damares diz apoiar cota trans: 'Tenho pautas em comum com o movimento gay'

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou ser a favor de cotas para pessoas trans e travestis.

O que aconteceu

Damares disse que as travestis são "duplamente vulneráveis" e enfrentam dificuldades para estudar e trabalhar. "Tenho uma identificação muito grande com as travestis. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal, mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra travesti num banco trabalhando. Você não encontra travesti em lojas", afirmou a senadora durante participação no podcast Cortadas do Firmino.

O posicionamento de Damares vai na contramão do que defendem vereadores, deputados e senadores bolsonaristas. Recentemente, por exemplo, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) anunciou a adoção de cotas para pessoas trans. Com a medida, cursos com até 30 vagas devem oferecer ao menos uma para pessoas trans, travestis ou não binárias. Para cursos com um número maior de vagas, ao menos duas devem ser direcionadas a esse público.