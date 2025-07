Extradição de Zambelli pode levar um ano, dizem especialistas; veja caminho

Governo italiano pode entender que não é o caso de seguir com o processo, explica professor. Ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR (Procuradoria-Geral da República), Vladimir Aras relembra que a situação é semelhante à que ocorreu com o ex-jogador de futebol Robinho. Condenado na Itália, ele foi preso no Brasil, mas o país não aceitou extraditá-lo por ele ser cidadão brasileiro. Com isso, a Itália pediu que ele cumprisse a pena no Brasil, o que foi chancelado pela Justiça brasileira.

Se o Ministério da Justiça italiano decidir seguir com a extradição, caso vai para o procurador-geral da Itália. É este procurador que atua na Corte de Apelação, em Roma, onde, segundo Aras, deve tramitar o processo judicial que vai analisar a extradição. De acordo com o professor, que é referência em cooperação internacional no Brasil, a expectativa é de que esse processo leve, em média, seis meses.

Neste processo, caberá ao MP italiano defender ou não o pedido de extradição. A defesa de Zambelli também será ouvida e o governo Brasileiro, se quiser, pode contratar um advogado para representar o país na corte e defender sua posição. Ao final desse processo, independente do resultado ainda é possível recorrer à instância superior, a chamada Corte de Cassação.

Nesta corte, o Judiciário italiano decidirá se o governo da Itália pode ou não extraditar Zambelli. Segundo Aras, assim como ocorre aqui no Brasil, o poder Judiciário da Itália só decide se o governo tem ou não a possibilidade de extraditar a pessoa, mas a decisão final é sempre do governo local. No caso da Itália, essa decisão caberá ao Ministério da Justiça Italiano.

Situação é semelhante à do ex-diretor do Banco do Brasil condenado no mensalão, Henrique Pizzolato. Ele fugiu para a Itália após ser condenado pelo STF, foi preso no começo de 2014 no país europeu, mas somente em outubro de 2015 foi extraditado para o Brasil após ser derrotado na Justiça e o governo italiano concordar com sua extradição.

No Brasil, governo Lula já negou extradição de Cesare Battisti. Condenado por homicídio no país europeu, ele foi preso no Brasil e teve sua extradição autorizada pelo STF em 2009, mas em 2010 o presidente Lula decidiu dar asilo a ele e não extraditou o italiano. Em 2019, ele foi preso na Bolívia.