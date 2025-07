Deputado italiano que diz ter entregue Zambelli à polícia relata ameaças

"Cumpri meu dever como cidadão, ao contrário daqueles que, usando a cidadania italiana, se declararam intocáveis, como a próprio Carla Zambelli", afirmou. O parlamentar citou uma entrevista da deputada brasileira à CNN, no dia 3 de junho, quando ela disse: "Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda".

O caso ganhou destaque internacional após a condenação de Zambelli pelo STF a dez anos de prisão. Ela foi condenada por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e emitir falso mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Zambelli fugiu do Brasil após a decisão do STF, passando por Argentina e Estados Unidos antes de chegar à Itália. Ela responde a outro processo por apontar uma arma a um jornalista em São Paulo, um dia antes do segundo turno das eleições de 2022.

A atuação de Bonelli contra Zambelli

Porta-voz do partido Europa Verde, o deputado cobrou o governo italiano desde que Zambelli chegou ao país. Em junho, ele apresentou interpelação cobrando posição das autoridades italianas. "O governo continua em silêncio sobre o caso Zambelli. Por que uma pessoa procurada e condenada no Brasil pode viver tranquilamente na Itália sem ser presa?", escreveu Bonelli nas redes sociais no mês passado.