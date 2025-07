Dino cita Bíblia e Constituição em apoio a Moraes após sanções dos EUA

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez uma postagem em seu perfil no Instagram em solidariedade ao colega Alexandre de Moraes após os EUA o punirem com a lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras a pessoas que o país considere que tenham violado os direitos humanos.

O que aconteceu

Dino foi o primeiro a se manifestar. Ele escreveu a mensagem pouco tempo depois de o governo norte-americano anunciar a sanção. O nome de Moraes foi incluído em site oficial dos EUA com a lista de pessoas enquadradas na legislação. Em um texto breve, com a imagem da Constituição brasileira, Dino afirmou que o colega está apenas "fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil".

Dino ainda lembrou que as decisões de Moraes têm sido chanceladas pelos demais ministros do tribunal. Ele citou a 1ª Turma, da qual os dois fazem parte, e também o plenário do STF, sem detalhar quais decisões teriam sido confirmadas.