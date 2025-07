Eduardo agradece a Trump por sanção a Moraes e volta a defender anistia

Moraes foi atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky. É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a essa punição, considerada uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

"Nós, brasileiros, jamais vamos esquecer", disse Eduardo em referência a Trump e Marco Rubio, secretário dos EUA. Com uma foto ao lado do presidente norte-americano e seu pai, o deputado classificou a sanção ao ministro como "um passo crucial para restaurar a liberdade e a democracia no Brasil". "Certamente ajudará a conter o impulso de pseudojuízes de abusar do poder de suas canetas", escreveu.

Parlamentar afirmou que "existem várias outras batalhas adiante". O deputado federal tem sido criticado por políticos da direita — a tensão aumentou após Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, que passa a valer na sexta-feira. Após o anúncio, no início do mês, Eduardo também agradeceu ao presidente norte-americano.

"Missão cumprida", escreveu aliado de Eduardo. O jornalista Paulo Figueiredo tem atuado com Eduardo nos EUA para buscar sanções do governo norte-americano. Horas após o anúncio de sanções contra Moraes, o deputado e o jornalista publicaram nota pública em conjunto em que chamam o ministro de "violador dos direitos humanos".

Sanções financeiras são duras, mas ainda leves, diz nota divulgada. "Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, para se reunir, para votar, para apoiar quem quiser —sem medo da vingança de um tirano", afirmam Eduardo e Figueiredo.