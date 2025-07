Eduardo tentou, mas não atrapalhou comitiva nos EUA, diz senador do PT

O que ele e a família Bolsonaro estão fazendo é irracional. Como é que você defende que o Brasil seja sobretaxado por conta de um processo individual do Jair Bolsonaro? Todos sabem o que aconteceu, mas eles trabalham isso como uma questão para impor punição ao Brasil com tarifas de 50%.

Eles não têm nenhum tipo de compromisso com o Brasil, com a economia, com o setor empresarial e com a nossa soberania. Não há o que discutir.

Eduardo tentou, impediu que alguns senadores republicanos pudessem interagir conosco. Ele passou o tempo todo tentando obstruir e atrapalhar, isso é fato. Está claro que a família está submetida a essa visão política que Trump representa, de antes os EUA e depois o Brasil. Rogério Carvalho (PT-SE), senador

Carvalho destacou que a viagem aos EUA esclareceu as intenções de Trump com o tarifaço ao Brasil e que não se trata de uma questão meramente comercial.

Do nosso ponto de vista, foi muito bom. Passamos a compreender quais foram as motivações que o atual governo americano tem por trás desse tarifaço. Não se trata de questão comercial.