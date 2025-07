Estamos preocupados, mas não com medo, diz Lula sobre tarifaço ao NY Times

O presidente Lula (PT) concedeu uma entrevista ao New York Times às vésperas do início do tarifaço dos EUA, em que disse não estar com medo e que quer ser tratado com respeito por Donald Trump.

"Quero ser tratado com respeito"

O NYT destacou a postura do presidente brasileiro contra Trump. A reportagem afirma que "talvez não exista no mundo nenhum líder que desafie Trump tão fortemente como tem feito Lula".