Estarei com Lula em 2026, mas devo deixar ministério em abril, diz Wolney

Eu creio que o que está em jogo é a soberania nacional nesse momento. Eu estou estupefato com essas medidas do governo Trump que são absolutamente desproporcionais, inéditas. Acho que o mundo assiste a isso hoje horrorizado, porque, veja, hoje foi o Brasil, ontem foi com a União Europeia, amanhã será com qualquer outro país.

Nenhuma nação, nenhum governante pode tratar os outros países, as outras nações com esse descaso, com esse nível de interferência. É impensável que um país do tamanho dos Estados Unidos, que tem modelo de democracia, que é espelho para muitos países do mundo queira interferir no sistema judiciário de outro país e condicionar isso a tarifas comerciais, da relação que é bicentenária entre os dois países e sobre o qual os Estados Unidos têm superávit, e grande.

E aí você vai ver, por quê? Porque quer que cesse um processo contra Bolsonaro. Eu acho que é uma coisa impensável e, principalmente, o brasileiro não se posicionar a favor do Brasil. Aí não é Lula, não é governo, não é posição ideológica, não é bandeira. Agora o Brasil está sob ataque e o país, a imprensa, as instituições têm que estar coesas para defender os interesses do Brasil.

Nós precisamos saber de que lado nós estamos. O governo brasileiro tem se portado de forma serena com relação a isso. Não tem tensionado, o presidente Lula tem buscado canais de diálogo. Infelizmente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é pago com dinheiro público, que deveria ser um agente que trabalha a favor do país, está lá confabulando contra o diálogo e dizendo isso abertamente, que trabalha para que não haja diálogo.

Ele quer estremecer as relações bilaterais, que são relações muito cuidadosas. Esse setor diplomático é um setor muito sensível, que trabalha assim com pequenos sinais, pequenos gestos. Então, essa coisa abrupta, essa coisa violenta, essa coisa grave que os Estados Unidos impõem ao Brasil é algo que vai para os livros de história.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.